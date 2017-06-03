Arizona avoids elimination with 6-5 win over Delaware in 12

Arizona's Alfonso Rivas
25) hits the winning home run during an NCAA college baseball regional against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Delaware's Jordan Glover misses a home run hit over the fence by Arizona's Alfonso Rivas
25) during an NCAA college baseball tournament regional game Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Delaware's Brian Mayer
16) tags out Arizona's Cal Stevenson
Arizona's Tylor Megill pitches to a Delaware batter during an NCAA college baseball tournament regional game Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Delaware's Colman Vila reacts after he was called for a balk during the team's NCAA college baseball tournament regional game against Arizona, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Arizona's Kyle Lewis, center, holds up the ball as second base umpire Troy Fullwood, right, calls out Delaware's Jeremy Ake, left, during an NCAA college baseball regional game Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Delaware's Jordan Glover
23) celebrates with Doug Trimble
Delaware coach Jim Sherman, left, argues a call with first base umpire Barry Chambers during an NCAA college baseball regional game against Arizona, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Arizona's Nicholas Quintana
13) fields a ground ball during an NCAA college baseball regional game against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Arizona's Nicholas Quintana
13) throws the ball to first base during an NCAA college baseball tournament regional game against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Arizona's Louis Boyd
5) hits a single to left field during an NCAA college baseball tournament regional game against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Delaware's Doug Trimble runs to third base during the team's NCAA college baseball tournament regional game against Arizona, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Delaware's Nick Spadafino, center, high-fives his teammates after leaving the game during an NCAA college baseball regional against Arizona, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Arizona's JJ Matijevic
24) watches the ball land in center field while running to home plate during an NCAA college baseball regional game against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Delaware's Nick Spadafino
18) pitches during the team's NCAA college baseball tournament regional game against Arizona, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Arizona's Cameron Ming
47) pitches the ball against Delaware during an NCAA college baseball regional game, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Delaware coach Jim Sherman looks into the stands during an NCAA college baseball regional game against ArizonaSaturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Arizona coach Jay Johnson looks down the sideline during an NCAA college baseball regional game against Delaware, Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
Lubbock Avalanche-Journal via AP
Brad Tollefson
Arizona's Louis Boyd
5) catches a pop fly by Delaware during an NCAA college baseball regional game Saturday, June 3, 2017, in Lubbock, Texas.
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